Игрок «Ростова» Тугарев: я за, чтобы Fan ID упростили или убрали. Ещё нужно вернуть пиво

Нападающий «Ростова» Роман Тугарев выразил мнение, что систему Fan ID необходимо упростить или отменить.
«Меня очень беспокоит ситуация с Fan ID. На кубковые матчи приходит довольно много болельщиков, а на игры РПЛ — нет. Сейчас непростое время, а футбол может разбавлять проблемы людей. Я за, чтобы Fan ID упростили или убрали совсем. Ещё считаю, что нужно вернуть пиво на стадионы — этот вопрос активно обсуждают сейчас. Думаю, что скоро всё решится в положительную сторону», — сказал Тугарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, с сезона-2022/2022 на матчах Российской Премьер-Лиги действует система Fan ID, которая не распространяется на матчи Фонбет Кубка России.
Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях запретили в России с 1 января 2005 года.
- 30 апреля 2023
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