«Только полная продажа». Фанаты «МЮ» готовят акцию протеста против владельцев клуба

Объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» The 1958 готовит акцию протеста против семьи Глэйзеров, владеющей клубом. Об этом сообщается в «твиттере» объединения.

На матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» фанаты вывесят общий баннер с надписью: «Только полная продажа», а также принесут свои баннеры и флаги. The 1958 призвало фанатов вести себя громко и заметно, при этом соблюдая законность и порядок.

Напомним, на протяжении последних месяцев Глэйзеры рассматривают предложения о продаже клуба. Катарский шейх Аль Тани хочет выкупить 100% акций клуба за € 5,7 млрд. Британский миллиардер Джим Рэтклифф планирует приобрести 69% или чуть более 50% акций. Рэтклифф является фаворитом в борьбе за покупку.