Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Только полная продажа». Фанаты «МЮ» готовят акцию протеста против владельцев клуба

«Только полная продажа». Фанаты «МЮ» готовят акцию протеста против владельцев клуба
Комментарии

Объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» The 1958 готовит акцию протеста против семьи Глэйзеров, владеющей клубом. Об этом сообщается в «твиттере» объединения.

На матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» фанаты вывесят общий баннер с надписью: «Только полная продажа», а также принесут свои баннеры и флаги. The 1958 призвало фанатов вести себя громко и заметно, при этом соблюдая законность и порядок.

Напомним, на протяжении последних месяцев Глэйзеры рассматривают предложения о продаже клуба. Катарский шейх Аль Тани хочет выкупить 100% акций клуба за € 5,7 млрд. Британский миллиардер Джим Рэтклифф планирует приобрести 69% или чуть более 50% акций. Рэтклифф является фаворитом в борьбе за покупку.

Материалы по теме
Daily Mail: Рэтклифф готов купить «МЮ» дороже, чем катарский шейх, предложивший € 5,7 млрд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023