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«Оренбург» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00

«Оренбург» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 30 апреля, в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России проходил в Нижнем Новгороде и завершился победой «Оренбурга» со счётом 2:0. Голами отметились Тимур Аюпов и Александр Эктов.

«Оренбург» занимает восьмое место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 24 матчах. «Пари Нижний Новгород» располагается 13-й строчке, заработав 22 очка по итогам 24 туров.

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