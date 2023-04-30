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Гунько: не думаю, что пиво на стадионах кардинально изменит градус опьянения болельщиков

Гунько: не думаю, что пиво на стадионах кардинально изменит градус опьянения болельщиков
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Бывший тренер «Спартака» и «Химок», в данный момент возглавляющий армянский «Урарту», Дмитрий Гунько высказался о возможном снятии запрета на продажу пива на стадионах.

«Вспоминается советский фильм «Большая перемена»: «Семёныч, а ты чё здесь?» — «В школу иду», и Леонов с кружкой пива. Я не вижу никакой проблемы в том, что пиво будет продаваться на стадионах. Мы же далеки от мысли, что, когда пиво запрещено на стадионах, на футбол приходят трезвыми. Не думаю, что это как-то кардинально изменит градус опьянения посетителей футбольного матча», — сказал Гунько в интервью «РБ Спорт».

Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года. Сейчас обсуждается возможное смягчение запрета.

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