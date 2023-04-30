Источник: Фассон вернулся в общую группу «Локомотива» после травмы
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Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон восстановился от травмы и вернулся в общую группу игроков московской команды.
21-летний бразилец полностью восстановился после травмы крестообразной связки колена и вместе с командой готовится к предстоящим матчам, сообщает Metaratings.
Лукас Фассон, являющийся воспитанником «Сан-Паулу», перешёл в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» летом 2022 года. Он принял участие лишь в двух матчах в составе новой команды, получив тяжёлую травму 24 июля в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). Суммарно за российскую команду игрок успел провести на поле 135 минут.
Контракт бразильского защитника с московским «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.
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