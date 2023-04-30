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Гунько: спартаковские болельщики любят раскачать лодку, но Абаскаля оставят

Гунько: спартаковские болельщики любят раскачать лодку, но Абаскаля оставят
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Российский тренер Дмитрий Гунько высказался о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Проблемы «Спартака» в обороне идут от стилистических особенностей того футбола, который хочет видеть Абаскаль. Это ошибки в переходной фазе, думаю, они поправимы. Но состав сильно ротируется, и от этого взаимопонимания не прибавляется. Джикия не играл, тот же Дуарте не всегда в составе. По мне, оплотом команды являются два центральных защитника, которые должны стабильно играть и отвечать за действия в обороне. Пока мы видим, что в этом отношении Гильермо находится в ограниченных условиях.

Оставят ли Абаскаля на следующий сезон? Думаю, да, почему нет. Спартаковские болельщики умеют раскачать лодку, любят это и знают, как это делать, к сожалению. Но надеюсь, что Абаскаль останется, нельзя же так часто менять тренеров», — сказал Гунько «РБ Спорт».

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