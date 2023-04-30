Гунько: спартаковские болельщики любят раскачать лодку, но Абаскаля оставят

Российский тренер Дмитрий Гунько высказался о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Проблемы «Спартака» в обороне идут от стилистических особенностей того футбола, который хочет видеть Абаскаль. Это ошибки в переходной фазе, думаю, они поправимы. Но состав сильно ротируется, и от этого взаимопонимания не прибавляется. Джикия не играл, тот же Дуарте не всегда в составе. По мне, оплотом команды являются два центральных защитника, которые должны стабильно играть и отвечать за действия в обороне. Пока мы видим, что в этом отношении Гильермо находится в ограниченных условиях.
Оставят ли Абаскаля на следующий сезон? Думаю, да, почему нет. Спартаковские болельщики умеют раскачать лодку, любят это и знают, как это делать, к сожалению. Но надеюсь, что Абаскаль останется, нельзя же так часто менять тренеров», — сказал Гунько «РБ Спорт».
- 30 апреля 2023
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:24
-
11:20
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:47
-
10:43
-
10:31
-
10:30
-
10:30
-
10:26
-
10:22
-
10:14
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:56
-
09:51
-
09:39
-
09:30