«Сочи» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

Сегодня, 30 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» примет московское «Торпедо» на стадионе «Фишт». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 16:30 мск.

Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Сочи» со счётом 3:1. Голами в составе сочинцев отметились Ибрагим Цаллагов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе, а Ваня Дркушич забил в свои ворота.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 24 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. В активе торпедовцев 13 очков.