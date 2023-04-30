Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Комментарии

Сегодня, 30 апреля, пройдёт матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом (Австралия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии проходил в Бирмингеме и завершился уверенной победой «Астон Виллы» со счётом 3:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 60 очков в 31 матче. «Астон Вилла» располагается на шестой строчке, заработав 54 очка в 33 встречах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023