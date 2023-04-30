«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 30 апреля, пройдёт матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом (Австралия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии проходил в Бирмингеме и завершился уверенной победой «Астон Виллы» со счётом 3:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 60 очков в 31 матче. «Астон Вилла» располагается на шестой строчке, заработав 54 очка в 33 встречах.