«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 30 апреля, пройдёт матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом (Австралия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии проходил в Бирмингеме и завершился уверенной победой «Астон Виллы» со счётом 3:1.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 60 очков в 31 матче. «Астон Вилла» располагается на шестой строчке, заработав 54 очка в 33 встречах.
Комментарии
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