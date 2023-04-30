Масалитин: надёжности и уверенности при победном счёте у ЦСКА нет, не хватает класса

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу московского клуба в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1).

«ЦСКА быстро забил гол и отошёл назад, смог удвоить преимущество, контролировал ситуацию. Во втором тайме силёнки закончились, прижались к воротам, попытались ловить на контратаках, но, к сожалению, ничего не получалось. «Ахмату» отступать было некуда, выпустили Конате, усилили давление на армейцев, забили, и стало очень тревожно, что ЦСКА упустит победу, как и в матче с «Локомотивом». В эпизоде с третьим голом Чалов классно открылся, придержал мяч, протащил его и выкатил под удар Мухину.

У меня есть претензия к ЦСКА. Отошли во втором тайме назад, а у вас отнимать некому. Отняли – сил убежать уже нет. Возьмите мяч под контроль, пусть игроки «Ахмата» бегают, это им забивать надо. ЦСКА нужна хорошая средняя линия, которая и отнимает, и создаёт. Рад, что всё закончилось хорошо для армейцев, но надёжности, уверенности при победном счёте у ЦСКА нет. Не хватает класса, и во втором тайме начинается нервотрёпка», – приводит слова Масалитина Metaratings.