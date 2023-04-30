Байдачный: если «Динамо» не борется за первое место, нет смысла в его существовании

Российский тренер Анатолий Байдачный, выступавший за московское «Динамо» с 1969 по 1974 год, высказался о клубе.

«Знаете, «Динамо» должно всегда бороться за первое место. Если «Динамо» не борется за первое место, нет смысла в его существовании. «Динамо» в советское время — это был клуб-первооткрыватель. Победы, турне по Великобритании, 11 чемпионских титулов в СССР, мы первые играли в финале Кубка Кубков. И были первыми везде. А сейчас нет этих устремлений. Клуб потерял свою амбициозность. Я вспоминаю, как Константин Бесков в 74 года взял «Динамо», и Кубок России же они выиграли. С Адамасом Голодцом были успехи. А потом начался какой-то провал. Команда почти все годы играла бездарно», — сказал Байдачный «РБ Спорт».