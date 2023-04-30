Дзагоев: я в лучшей форме за последние четыре года и готов играть полный матч

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался о своей физической форме и сравнил уровни Российской Премьер-Лиги и Первой лиги.
«Моё будущее? Пока не знаю. Спокойно работаю, тренируюсь, выхожу на игры. Чувствую, что за последние четыре года я сейчас в лучшей форме. Если кому-то казалось, что я не готов играть полный матч — нет, готов. В этом сезоне у меня были игры по 90 минут, и уровень я держал. По сравнению с РПЛ в Первой лиге беготни даже больше, если уж говорить о физической готовности и пробеге. Со здоровьем всё нормально — не чувствую, что проседаю в чём-то.
Как только пойму, что не успеваю, вылетаю из тренировок и игр, тогда и закончу. Пока мне футбол приносит радость — буду играть», — приводит слова Дзагоева Sport24.
В текущем сезоне 32-летний Дзагоев принял участие в 17 матчах Первой лиги, забил в них три гола и отдал две голевые передачи.
- 30 апреля 2023
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