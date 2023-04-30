Владимир Федотов высказался о ситуации в «Сочи»
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Бывший главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, ныне возглавляющий ЦСКА, высказался о ситуации в сочинской команде.
«Жалко ли мне нынешний «Сочи»? Жалость — неверное слово, ей не место в любой профессиональной деятельности. Слежу, но отстранённо. Там осталась часть души, знакомые, коллеги, однако мой нынешний статус по отношению к «Сочи» — наблюдатель, иного ситуация не предполагает. В первой части сезона у южной команды было всё не так плохо, может, не хватало баланса в оборонительных действиях. Но если честно, просто не задумывался о том, о чём вы спросили», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне «Сочи» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги девятое место, набрав 31 очко.
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