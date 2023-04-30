Быстров: Абаскаль не смог обыграть пацанов из «Ростова», где он видел превосходство?
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о матче команды с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Абаскаль не смог обыграть русских пацанов, играющих за «Ростов», своими великими иностранцами и великими покупками, сделанными в трансферное окно. Это бред. Где он видел полное превосходство над «Ростовом»? Видимо, мы по‑разному понимаем футбол. Абаскаль тут немножко… Сказал бы грубо, но не могу.
«Ростов» заслужил победить, у «Спартака» детские ошибки в обороне. Что они там отрабатывают на базе? Абаскаль говорил, что неважно, как расставлены на поле футболисты, а главное — какое у них задание. Я не понял, какие задания он давал игрокам», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
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