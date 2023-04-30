Булыкин — о матче «Зенит» — «Спартак»: принципиальность игры создаёт антураж и интригу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком», в котором команда Сергея Семака может стать официально чемпионом.

«Конечно, между этими командами давнее противостояние с учётом того, что это дерби двух столиц. «Зенит» — на первом месте, «Спартак» может быть вторым. Сама принципиальность в этом матче создаёт антураж и интригу вокруг этой игры», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 мск.

«Зенит» возглавляет таблицу РПЛ, набрав 61 очко после 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, имея 49 очков после 25 туров.