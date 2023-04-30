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У Бубнова накопилось три вопроса к Абаскалю по итогам матча «Спартак» — «Ростов» в РПЛ

У Бубнова накопилось три вопроса к Абаскалю по итогам матча «Спартак» — «Ростов» в РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался о матче команды с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Игра получилась очень вязкая. В первом тайме опасных моментов не было вообще, только подходы. «Ростов» много бил издалека, а «Спартак» в основном подавал угловые… Но «Спартак» всё-таки отскочил, снова спасся. Забавно, что Селихов собирался, похоже, сам подать угловой, после которого забили гол. Но Зиньковский не дал ему это сделать. Далее Соболев выиграл верховую борьбу и нанёс очень сильный удар головой. Поэтому Голенков и не смог вынести его с линии ворот.

Команда Абаскаля снова проявляет характер после критики, которая лилась на неё в последнее время. Однако к самому тренеру очень много вопросов. Во-первых, зачем три центральных защитника? Ведь у «Ростова» впереди только Комличенко! Во-вторых, удивляет безоговорочное доверие Дуарте и Таварешу. Видимо, Абаскаль лично приглашал их и теперь должен как-то оправдывать заплаченные за них огромные деньги. Ну и самое главное: почему Зиньковский не играет в старте? Он же каждый раз выходит и доказывает! Нет, он упёрся рогом и маринует его весь сезон. В целом Абаскаль часто ошибается с выбором стартового состава. Неспроста красно-белые постоянно выглядят хуже в первых таймах.

После игры «Спартак» радовался, но радоваться особо нечему: ничья в пользу «Ростова». А в следующем туре красно-белым предстоит выезд в Петербург, где «Зенит» будет максимально настроен. Если москвичи и там отскочат, это будут просто чудеса», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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