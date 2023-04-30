У Бубнова накопилось три вопроса к Абаскалю по итогам матча «Спартак» — «Ростов» в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался о матче команды с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Игра получилась очень вязкая. В первом тайме опасных моментов не было вообще, только подходы. «Ростов» много бил издалека, а «Спартак» в основном подавал угловые… Но «Спартак» всё-таки отскочил, снова спасся. Забавно, что Селихов собирался, похоже, сам подать угловой, после которого забили гол. Но Зиньковский не дал ему это сделать. Далее Соболев выиграл верховую борьбу и нанёс очень сильный удар головой. Поэтому Голенков и не смог вынести его с линии ворот.
Команда Абаскаля снова проявляет характер после критики, которая лилась на неё в последнее время. Однако к самому тренеру очень много вопросов. Во-первых, зачем три центральных защитника? Ведь у «Ростова» впереди только Комличенко! Во-вторых, удивляет безоговорочное доверие Дуарте и Таварешу. Видимо, Абаскаль лично приглашал их и теперь должен как-то оправдывать заплаченные за них огромные деньги. Ну и самое главное: почему Зиньковский не играет в старте? Он же каждый раз выходит и доказывает! Нет, он упёрся рогом и маринует его весь сезон. В целом Абаскаль часто ошибается с выбором стартового состава. Неспроста красно-белые постоянно выглядят хуже в первых таймах.
После игры «Спартак» радовался, но радоваться особо нечему: ничья в пользу «Ростова». А в следующем туре красно-белым предстоит выезд в Петербург, где «Зенит» будет максимально настроен. Если москвичи и там отскочат, это будут просто чудеса», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 30 апреля 2023
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
14:01
-
13:54
-
13:46
-
13:44
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:20
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:24
-
11:20
-
11:08