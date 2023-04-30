Быстров дал совет Песьякову после матча «Спартак» — «Ростов» в 25-м туре РПЛ

Бывший российский футболист Владимир Быстров обратился к вратарю «Ростова» Сергею Песьякову после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Песьяков должен на такие мячи выходить и помогать защитникам. Идет навал на твои ворота, чего стоять на линии? Выходи с кулаками, вынеси своих и чужих, победа будет в кармане», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.