Быстров дал совет Песьякову после матча «Спартак» — «Ростов» в 25-м туре РПЛ

Бывший российский футболист Владимир Быстров обратился к вратарю «Ростова» Сергею Песьякову после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).
«Песьяков должен на такие мячи выходить и помогать защитникам. Идет навал на твои ворота, чего стоять на линии? Выходи с кулаками, вынеси своих и чужих, победа будет в кармане», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома победил «Спартак» со счётом 4:2. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз (дважды), Даниил Уткин и Николай Комличенко. За «Спартак» забили Квинси Промес и Александр Соболев.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.
- 30 апреля 2023
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