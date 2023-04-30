Дзагоев: в ЦСКА моя эффективность после выходов на замену бросалась в глаза

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев прокомментировал слова бывшего главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого о том, что Дзагоев приносит больше пользы, выходя со скамейки запасных.

«Однозначно: когда я выходил на замену, игра менялась в лучшую сторону. Я не к тому, что хочу себя похвалить — об этом говорила статистика. Но не могу сказать, что плохо играл, когда выходил в старте. Возможно, не удавалось создать задел, а тот, кто выходил на замену, делал это не так хорошо, как я.

После домашнего матча с «Зенитом» (в ноябре 2021 года. — Прим. «Чемпионата») у нас был разговор с Алексеем — о том, что я нужен был именно на замену, а играл в основе. Окей, я согласился с тем, что буду теперь выходить на замену. Но повторюсь, не могу сказать, что какие-то матчи я проваливал. Нет, добротно играл, также создавал моменты. Но, конечно, эффективность после выходов во втором тайме больше бросалась в глаза», — приводит слова Дзагоева Sport24.

Алан Дзагоев покинул ЦСКА летом 2022 года, когда истёк срок его контракта.