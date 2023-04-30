Дзагоев: в ЦСКА моя эффективность после выходов на замену бросалась в глаза

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев прокомментировал слова бывшего главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого о том, что Дзагоев приносит больше пользы, выходя со скамейки запасных.
«Однозначно: когда я выходил на замену, игра менялась в лучшую сторону. Я не к тому, что хочу себя похвалить — об этом говорила статистика. Но не могу сказать, что плохо играл, когда выходил в старте. Возможно, не удавалось создать задел, а тот, кто выходил на замену, делал это не так хорошо, как я.
После домашнего матча с «Зенитом» (в ноябре 2021 года. — Прим. «Чемпионата») у нас был разговор с Алексеем — о том, что я нужен был именно на замену, а играл в основе. Окей, я согласился с тем, что буду теперь выходить на замену. Но повторюсь, не могу сказать, что какие-то матчи я проваливал. Нет, добротно играл, также создавал моменты. Но, конечно, эффективность после выходов во втором тайме больше бросалась в глаза», — приводит слова Дзагоева Sport24.
Алан Дзагоев покинул ЦСКА летом 2022 года, когда истёк срок его контракта.
- 30 апреля 2023
-
15:41
-
15:31
-
15:26
-
15:22
-
15:19
-
15:13
-
15:10
-
14:55
-
14:49
-
14:40
-
14:32
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
14:01
-
13:54
-
13:46
-
13:44
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:20
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:30