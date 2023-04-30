Раппопорт: Малкому надо подумать, а стоит ли уезжать из «Зенита» в Европу?

Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт высказался о нападающем сине-бело-голубых Малкоме.
«Самое интересное, что сейчас «Зенит» таков, что мог бы с Малкомом удачно выступить в Лиге чемпионов. Если клубу удастся сохранить бразильца, это будет большой удачей. Всё зависит от того, сколько продлится изоляция наших клубов на международной арене. «Зенит», если Малком уйдёт, не перестанет побеждать в России. А вот Малкому надо крепко думать, если ему поступит предложение от «ПСЖ». Мне кажется, деньги для него не главное. Он жизнерадостный парень. В новом клубе придётся всё доказывать заново, выходить на лидирующие роли. Он уже побывал в «Барселоне» и понимает, как это непросто. А тут всё получается. Он раскрашивает своей игрой и «Зенит», и весь наш чемпионат», — приводит слова Раппопорта «РБ Спорт».
- 30 апреля 2023
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