Нигматуллин: «Спартак» отскочил в матче с «Ростовом» — повезло при благоприятном судействе
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Ростов» (1:1).
«Спартак» отскочил в матче с «Ростовом». Повезло при благоприятном судействе. За «Ростов» даже обидно — они были ближе к победе.
«Ростов» пока более достойный серебряный призёр, чем «Спартак», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Спартак» занимает третье место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 49 очков в 25 турах. «Ростов» располагается на второй строчке, опережая московский клуб на одно очко. Лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 61 очко в 25 встречах.
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