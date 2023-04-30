«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 30 апреля, пройдёт матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом (Австралия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Линделёф, Шоу, Маласиа, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Забитцер, Санчо, Рашфорд.
«Астон Вилла»: Мартинес, Янг, Конса, Мингз, Морено, Макгинн, Дендонкер, Луис, Рэмси, Буэндия, Уоткинс.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии проходил в Бирмингеме и завершился уверенной победой «Астон Виллы» со счётом 3:1.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 60 очков в 31 матче. «Астон Вилла» располагается на шестой строчке, заработав 54 очка в 33 встречах.
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