Деменко считает справедливой ничью в матче «Спартак» — «Ростов» в 25-м туре РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ничью команды в матче с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Игра держала в напряжении. Моментов было немного, потому что команды страховались. Выиграй «Ростов» сейчас, отрыв был бы уже большим. Можно сказать, что гол Соболева в концовке сохраняет шансы «Спартака» на медали. Для ЦСКА тоже этот матч был важным. Если бы «Ростов» победил, они бы оторвались. Интересная борьба будет.

Это была ничья в пользу ЦСКА. Теперь если армейцы победят, то они уже оторвутся и выйдут на второе место. Очень интересная борьба за медали нас ждёт. Что касается игры, то ничья в матче «Спартак» — «Ростов» справедлива с учётом происходившего на поле», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».