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«Интер» обыграл «Лацио», «Наполи» может обеспечить чемпионство сегодня

«Интер» обыграл «Лацио», «Наполи» может обеспечить чемпионство сегодня
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Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» принимал «Лацио». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 30-й минуте Фелипе Андерсон вывел «Лацио» вперёд. На 78-й минуте Лаутаро Мартинес сравнял счёт. Затем Робин Госенс вывел «Интер» вперёд, а на 90-й минуте Мартинес удвоил преимущество хозяев.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Лацио» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 32 матчах. «Интер» находится на четвёртом месте с 57 очками.

В 16:00 мск «Наполи» начнёт играть с «Салернитаной». В случае победы неаполитанцы досрочно станут чемпионами Италии, так как отрыв от конкурентов за шесть туров до конца составит более 18 очков.

Италия - Серия А. 32-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 1
Лацио
Рим
0:1 Андерсон – 30'   1:1 Мартинес – 78'   2:1 Госенс – 83'   3:1 Мартинес – 90'
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