Форвард «Факела» Гонгадзе рассказал, за счёт чего команда обыграла «Динамо»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе высказался о своём лучшем сезоне в карьере.
«Лучший сезон в карьере? Это очень приятно. Это работа, тяжёлая работа. Прошел Вторую лигу, ФНЛ. Старался пробиться в элиту. Никогда не было момента, чтобы я опускал руки. Играя даже в любительской лиге, всегда шёл к своей цели. Сложнее всего было в 21 год, когда я полгода был без команды. Но я тренировался, работал — и нашёл вариант во Второй лиге.
За счёт чего перебороли «Динамо»? «Динамо» в принципе владело преимуществом. Мы терпели, играли больше в контратаку. Соответственно, нам удалось забить в быстрых прорывах. Проявили бойцовские качества, дотерпели и победили.
«Факел» — это первая моя команда, где такая сумасшедшая поддержка болельщиков. Бывает даже такое, что мы где‑то собираемся с ребятами покушать — в кафе, например. А там наши болельщики — и они могут угостить нас водой, соком, да чем угодно. Всегда нас благодарят в такие моменты. Вообще ни разу не слышал от наших фанатов каких‑то оскорблений, чтобы кого‑то из игроков обижали. Только поддержка», — приводит слова Гонгадзе «Матч ТВ».
- 30 апреля 2023
-
17:14
-
17:00
-
16:56
-
16:47
-
16:39
-
16:33
-
16:28
-
16:15
-
16:09
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:41
-
15:31
-
15:26
-
15:22
-
15:19
-
15:13
-
15:10
-
14:55
-
14:49
-
14:40
-
14:32
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
14:01
-
13:54
-
13:46
-
13:44
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:20