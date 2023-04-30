Форвард «Факела» Гонгадзе рассказал, за счёт чего команда обыграла «Динамо»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе высказался о своём лучшем сезоне в карьере.

«Лучший сезон в карьере? Это очень приятно. Это работа, тяжёлая работа. Прошел Вторую лигу, ФНЛ. Старался пробиться в элиту. Никогда не было момента, чтобы я опускал руки. Играя даже в любительской лиге, всегда шёл к своей цели. Сложнее всего было в 21 год, когда я полгода был без команды. Но я тренировался, работал — и нашёл вариант во Второй лиге.

За счёт чего перебороли «Динамо»? «Динамо» в принципе владело преимуществом. Мы терпели, играли больше в контратаку. Соответственно, нам удалось забить в быстрых прорывах. Проявили бойцовские качества, дотерпели и победили.

«Факел» — это первая моя команда, где такая сумасшедшая поддержка болельщиков. Бывает даже такое, что мы где‑то собираемся с ребятами покушать — в кафе, например. А там наши болельщики — и они могут угостить нас водой, соком, да чем угодно. Всегда нас благодарят в такие моменты. Вообще ни разу не слышал от наших фанатов каких‑то оскорблений, чтобы кого‑то из игроков обижали. Только поддержка», — приводит слова Гонгадзе «Матч ТВ».