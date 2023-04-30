Попов раскритиковал Шунина за толчок в лицо Скопинцева во время матча с «Факелом» в РПЛ
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Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов прокомментировал инцидент, произошедший по ходу матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Факелом» (0:2). Вратарь москвичей Антон Шунин и защитник Дмитрий Скопинцев чуть не подрались, голкипер толкнул одноклубника рукой в лицо. После матча футболисты помирились.
«Понятно, что все игроки нервничают, когда проигрывают, становится тяжело совладать с эмоциями, но таких перепалок быть не должно, это неправильно. Хоть Шунин и капитан, но лучше бы он подсказал Скопинцеву в нужных моментах, чем поднимал руку на своего одноклубника», — приводит слова Попова «Матч ТВ».
«Динамо» в 25 матчах набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.
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