Дзагоев: надеюсь, Фернандес вернётся в ЦСКА, он однозначно принесёт пользу

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Возвращение Марио? Нужен ли он клубу? Да, слышал про Марио и надеюсь, что он вернётся. Это игрок очень высокого уровня, он однозначно принесёт пользу ЦСКА. Может, передохнул и сейчас с новыми силами ещё ярче заиграет. Хотя, даже если Марио тот же уровень будет держать, это уже усиление», — приводит слова Дзагоева Sport24.

Напомним, 32-летний Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу.

В составе ЦСКА Фернандес провёл 259 матчей, в которых забил девять голов.