Дзагоев: надеюсь, Фернандес вернётся в ЦСКА, он однозначно принесёт пользу
Поделиться
Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.
«Возвращение Марио? Нужен ли он клубу? Да, слышал про Марио и надеюсь, что он вернётся. Это игрок очень высокого уровня, он однозначно принесёт пользу ЦСКА. Может, передохнул и сейчас с новыми силами ещё ярче заиграет. Хотя, даже если Марио тот же уровень будет держать, это уже усиление», — приводит слова Дзагоева Sport24.
Напомним, 32-летний Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу.
В составе ЦСКА Фернандес провёл 259 матчей, в которых забил девять голов.
Комментарии
- 30 апреля 2023
-
17:14
-
17:00
-
16:56
-
16:47
-
16:39
-
16:33
-
16:28
-
16:15
-
16:09
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:41
-
15:31
-
15:26
-
15:22
-
15:19
-
15:13
-
15:10
-
14:55
-
14:49
-
14:40
-
14:32
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
14:01
-
13:54
-
13:46
-
13:44
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:20
Партнерский контент