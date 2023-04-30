«Сочи» — «Торпедо»: Жоаозиньо вывел хозяев вперёд
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Продолжается матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает московское «Торпедо» на стадионе «Фишт». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сочинцев.
МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
1-й тайм
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Жоаозиньо – 7' 2:0 Кравцов – 45'
На седьмой минуте Жоаозиньо вывел «Сочи» вперёд.
Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Сочи» со счётом 3:1. Голами в составе сочинцев отметились Ибрагим Цаллагов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе, а Ванья Дркушич забил в свои ворота.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 24 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. В активе торпедовцев 13 очков.
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