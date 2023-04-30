Дзагоев: ЦСКА должен быть выше в РПЛ, надеюсь, возьмут Кубок России, очень этого хочу

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев высказался о результатах своей бывшей команды ЦСКА в текущем сезоне.

«Как оценю выступления нынешнего ЦСКА? Слежу за играми. Конечно, ЦСКА должен быть выше — как минимум на втором месте — и преследовать «Зенит». Увы… В Кубке сейчас вроде хорошо идут и, надеюсь, возьмут трофей. Очень этого хочу! В чемпионате, понятно, уже будет тяжело — отрыв очень большой», — приводит слова Дзагоева Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место, набрав 48 очков после 25 матчей. Армейцы отстают от возглавляющего таблицу «Зенита» на 13 очков. Также команда Владимира Федотова продолжает борьбу за Фонбет Кубок России. ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ, где встретится с «Уралом».