«Локомотив» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» в гостях разгромил «Химки» со счётом 3:0. В составе железнодорожников голами отметились Гирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Зенит» (61).
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