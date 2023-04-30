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Холанд стал первым за 92 года игроком английского клуба, забившим 50 голов за сезон

Холанд стал первым за 92 года игроком английского клуба, забившим 50 голов за сезон
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отличился в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом». Таким образом, форвард стал первым за 92 года игроком английского клуба, забившим 50 мячей за сезон.

В сегодняшней встрече Холанд открыл счёт в матче уже на третьей минуте, реализовав пенальти. Этот гол стал для нападающего «Манчестер Сити» 50-м в текущем сезоне.

22-летний норвежец забил 34 мяча в АПЛ, 12 в Лиге чемпионов, три в Кубке Англии и один в Кубке английской лиги.

Подобное достижение покорялось лишь трём футболистам, причём последний раз это произошло аж 92 года назад. Отметки в 50 голов за сезон в своё время достигали Дикси Дин (63 гола в сезоне-1927/1928), Вик Уотсон (50 голов в сезоне-1929/1930) и Том Уоринг (50 голов в сезоне-1930/1931).

Холанд перешёл в «Сити» летом прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 60 млн. Контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до конца июня 2027 года.

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