«Факел» объявил об отставке Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера

«Факел» прекратил сотрудничество с главным тренером Дмитрием Пятибратовым. Воронежский клуб и 46-летний специалист расстались по обоюдному согласию.

«Дмитрий Пятибратов пополнил наш клуб в октябре 2020 года. Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка.

Двери клуба всегда будут открыты для вас, Дмитрий Анатольевич! Вы – часть истории «Факела», – говорится в официальном заявлении клуба.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко в 25 матчах. В пятницу, 28 апреля, воронежская команда одержала только третью с начала чемпионата победу, переиграв «Динамо» в гостях со счётом 2:0.