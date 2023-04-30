«Факел» объявил об отставке Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера
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«Факел» прекратил сотрудничество с главным тренером Дмитрием Пятибратовым. Воронежский клуб и 46-летний специалист расстались по обоюдному согласию.
«Дмитрий Пятибратов пополнил наш клуб в октябре 2020 года. Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка.
Двери клуба всегда будут открыты для вас, Дмитрий Анатольевич! Вы – часть истории «Факела», – говорится в официальном заявлении клуба.
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко в 25 матчах. В пятницу, 28 апреля, воронежская команда одержала только третью с начала чемпионата победу, переиграв «Динамо» в гостях со счётом 2:0.
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