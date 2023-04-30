Клопп — о «Челси»: я им сочувствую. Если просто собрать лучших игроков — это не сработает

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал текущие результаты лондонского «Челси».
«Я немного сочувствую «Челси». Нельзя просто так собрать вместе лучших игроков и ждать, что это сработает. У вас не может быть двух раздевалок. Вы должны создавать отношения между всеми футболистами», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
«Челси» потратил около € 370 млн на зимние трансферы. Команду пополнили такие игроки, как Михаил Мудрик, Энцо Фернандес и Нони Мадуэке. Также в аренду был взят форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс.
Всего за время правления Тодда Боули (два трансферных окна) лондонцы приобрели 16 игроков.
«Аристократы» располагаются на 12-м месте в чемпионате Англии. Команда вылетела из всех остальных кубковых турниров.
Ближайший матч «Челси» проведёт с «Арсеналом» в рамках 34-го тура АПЛ. Встреча состоится во вторник, 2 мая. Начало игры — в 22:00 мск.
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