Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Камано, Дзюба.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Главчич, Жаниу Бикел, Руденко, Долгов.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» в гостях разгромил «Химки» со счётом 3:0. В составе железнодорожников голами отметились Гирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Зенит» (61).

Материалы по теме
Долгожданная победа «Сочи»! А «Торпедо» продолжает тонуть. Онлайн тура РПЛ
Live
Долгожданная победа «Сочи»! А «Торпедо» продолжает тонуть. Онлайн тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023