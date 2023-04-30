«Локомотив» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Камано, Дзюба.

«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Главчич, Жаниу Бикел, Руденко, Долгов.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» в гостях разгромил «Химки» со счётом 3:0. В составе железнодорожников голами отметились Гирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Зенит» (61).