«Локомотив» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Камано, Дзюба.
«Химки»: Митрюшкин, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Гулиев, Главчич, Жаниу Бикел, Руденко, Долгов.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» в гостях разгромил «Химки» со счётом 3:0. В составе железнодорожников голами отметились Гирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Зенит» (61).
- 30 апреля 2023
-
18:49
-
18:47
-
18:45
-
18:45
-
18:37
-
18:25
-
18:23
-
18:18
-
18:18
-
18:12
-
18:11
-
18:09
-
18:07
-
18:02
-
17:56
-
17:51
-
17:50
-
17:47
-
17:37
-
17:35
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:14
-
17:00
-
16:56
-
16:47
-
16:39
-
16:33
-
16:28
-
16:15
-
16:09
-
16:03
-
16:00