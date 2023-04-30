Болельщики «Наполи» начали отмечать чемпионство заранее
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Фанаты «Наполи» начали заранее праздновать победу команды в чемпионате Италии. Они заполнили улицы Неаполя с растяжками, на которых изображены игроки нынешнего состава и представители предыдущего чемпионского поколения во главе с Диего Марадоной.
В эти минуты продолжается матч 32-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» принимает на своём поле «Салернитану». На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев, отличился Матиас Оливера. В случае победы команда Лучано Спаллетти, в активе которой 78 очков, станет недосягаемой для ближайшего преследователя, «Лацио», и досрочно выиграет золото Серии А в третий раз в своей истории.
В предыдущий раз «Наполи» становился чемпионом Италии в 1990 году.
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