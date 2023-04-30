Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Наполи» начали отмечать чемпионство заранее

Болельщики «Наполи» начали отмечать чемпионство заранее
Комментарии

Фанаты «Наполи» начали заранее праздновать победу команды в чемпионате Италии. Они заполнили улицы Неаполя с растяжками, на которых изображены игроки нынешнего состава и представители предыдущего чемпионского поколения во главе с Диего Марадоной.

В эти минуты продолжается матч 32-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» принимает на своём поле «Салернитану». На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев, отличился Матиас Оливера. В случае победы команда Лучано Спаллетти, в активе которой 78 очков, станет недосягаемой для ближайшего преследователя, «Лацио», и досрочно выиграет золото Серии А в третий раз в своей истории.

В предыдущий раз «Наполи» становился чемпионом Италии в 1990 году.

Материалы по теме
Драма у «Наполи»! Из-за гола в концовке чемпионство пришлось отложить! LIVE
Live
Драма у «Наполи»! Из-за гола в концовке чемпионство пришлось отложить! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023