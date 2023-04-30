Бояринцев: «Спартаку» необходимо выходить из кризиса, иначе можно и в тройку не попасть

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре красно-белых во второй части сезона-2022/2023. Вчера, 29 апреля, «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» не показывает ту яркую игру, которая была в осенней части чемпионата. Но сказались и травмы лидеров: когда не было Джикии и Промеса, «Спартак» смотрелся не так ярко, как с ними. В целом последние игры команде даются сложно: возможно, это связано с физическим спадом. Мне кажется, такой игрок, как Зиньковский, должен играть с начала матча: от него исходит определённая агрессия в атаке. На замену он выходит хорошо, конечно. Тяжело давать свою оценку всему этому: сложно быть объективным, когда не знаешь ситуацию изнутри.

Но у «Спартака» не так всё плохо: вторую игру подряд команда проявляет характер. Команда находилась в сложнейших ситуациях и отыгрывалась. «Спартаку» ещё по силам побороться за второе место — надо чуть наладить игровые связи. Необходимо выходить из кризиса, иначе можно и в тройку не попасть», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.