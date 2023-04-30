«Наполи» дома не смог обыграть «Салернитану» и упустил шанс стать чемпионом по итогам тура

Завершился матч 32-го тура Серии А между «Наполи» и «Салернитаной». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Встреча закончилась ничейным исходом – 1:1.
В первом тайме команды не сумели отметиться забитыми мячами. Шанс отличиться был у нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена на 23-й минуте, однако его удар головой парировал голкипер соперника Гильермо Очоа.
Во второй половине матча игра оживилась: на 62-й минуте защитник «Наполи» Матиас Оливера отличился с передачи Джакомо Распадори.
Всё шло к тому, что «Наполи» обыграет соперника и впервые выиграет чемпионат Италии с 1990 года, однако форвард «Салернитаны» Булайе Диа на 84-й минуте сравнял счёт. Матч так и завершился – 1:1.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Наполи» набрал 79 очков. Отрыв от ближайшего преследователя («Лацио») — 16 очков.
Таким образом, неаполитанцы упустили шанс стать чемпионами по итогам тура. Однако подопечные Лучано Спаллетти могут завоевать титул уже в следующей игре Серии А.
- 30 апреля 2023
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