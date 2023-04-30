Уход Пятибратова из «Факела» стал 17-й тренерской отставкой в текущем сезоне РПЛ

Сегодня, 30 апреля, воронежский «Факел» объявил, что прекратил сотрудничество с главным тренером Дмитрием Пятибратовым. Уход специалиста из клуба стал 17-й тренерской отставкой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Отмечается, что воронежский клуб и 46-летний тренер расстались по обоюдному согласию.
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 21 очко после 25 матчей. В последнем матче Дмитрия Пятибратова на посту главного тренера «Факел» на выезде обыграл московское «Динамо» со счётом 2:0. Встреча состоялась в пятницу, 28 апреля. Команда добилась лишь третьей победы в нынешнем сезоне чемпионата России. В ближайшем туре воронежцы встретятся с «Ростовом». Матч пройдёт в субботу, 6 мая. Начало игры — в 19:00 мск.
- 30 апреля 2023
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