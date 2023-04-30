«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 30 апреля, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Эллиотт, Фабиньо, Джонс, Салах, Диас, Гаков.
«Тоттенхэм»: Форстер, Порро, Дайер, Ромеро, Дэвис, Перишич, Хёйбьерг, Скипп, Сон Хын Мин, Кулушевски, Кейн.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на поле «Тоттенхэма» и завершился победой гостей со счётом 2:1. Голами в составе победителей дважды отметился египтянин Мохамед Салах. Оба мяча были забиты в первой половине матча. «Тоттенхэм» ответил голом Гарри Кейна на 70-й минуте.
Лондонская команда располагается на пятом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка за 33 матча. «Ливерпуль», в свою очередь, идёт на седьмом месте, заработав 53 очка после 32 встреч.
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