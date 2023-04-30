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«Сочи» — «Торпедо»: Кирилл Заика сделал счёт разгромным

«Сочи» — «Торпедо»: Кирилл Заика сделал счёт разгромным
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Продолжается матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает московское «Торпедо» на стадионе «Фишт». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу сочинцев.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Жоаозиньо – 7'   2:0 Кравцов – 45'   3:0 Заика – 74'   3:1 Каймаков – 79'

На 74-й минуте Кирилл Заика сделал счёт разгромным.

Ранее на седьмой минуте Жоаозиньо вывел «Сочи» вперёд. На 45-й минуте Кирилл Кравцов удвоил преимущество хозяев.

Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Сочи» со счётом 3:1. Голами в составе сочинцев отметились Ибрагим Цаллагов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе, а Ванья Дркушич забил в свои ворота.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 24 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. В активе торпедовцев 13 очков.

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