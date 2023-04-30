«Сочи» — «Торпедо»: Кирилл Заика сделал счёт разгромным

Продолжается матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает московское «Торпедо» на стадионе «Фишт». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу сочинцев.
На 74-й минуте Кирилл Заика сделал счёт разгромным.
Ранее на седьмой минуте Жоаозиньо вывел «Сочи» вперёд. На 45-й минуте Кирилл Кравцов удвоил преимущество хозяев.
Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Сочи» со счётом 3:1. Голами в составе сочинцев отметились Ибрагим Цаллагов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе, а Ванья Дркушич забил в свои ворота.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 24 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. В активе торпедовцев 13 очков.
- 30 апреля 2023
-
18:49
-
18:47
-
18:45
-
18:45
-
18:37
-
18:25
-
18:23
-
18:18
-
18:18
-
18:12
-
18:11
-
18:09
-
18:07
-
18:02
-
17:56
-
17:51
-
17:50
-
17:47
-
17:37
-
17:35
-
17:26
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:14
-
17:00
-
16:56
-
16:47
-
16:39
-
16:33
-
16:28
-
16:15
-
16:09
-
16:03
-
16:00