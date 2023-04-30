«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: хозяева забили два мяча уже к шестой минуте

В данные минуты проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживат бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль» забил два быстрых гола и повёл со счётом 2:0 уже к шестой минуте игры. Сперва отличился Кёртис Джонс с передачи Трента Александра-Арнольда, а уже через три минуты преимущество хозяев увеличил Луис Диас.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на поле «Тоттенхэма» и завершился победой гостей со счётом 2:1. Голами в составе победителей дважды отметился египтянин Мохамед Салах. Оба мяча были забиты в первой половине матча. «Тоттенхэм» ответил голом Гарри Кейна на 70-й минуте.

Лондонская команда располагается на пятом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка за 33 матча. «Ливерпуль», в свою очередь, идёт на седьмом месте, заработав 53 балла после 32 встреч.