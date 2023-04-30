Ловчев раскритиковал Федуна за колкости в адрес Карпина

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал бывшего президента красно-белых Леонида Федуна за колкости в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
«Мне непонятно, зачем Федун всё время пытается уколоть Карпина. Говорит, что Карпину принципиально обыграть «Спартак». А что тут такого? Что тут необычного? Карпину что, должны быть по барабану такие матчи?
Не понимаю Федуна. Ты же ему доверял всё — от работы в офисе клуба до работы с командой, а потом говоришь — сбитый лётчик. Ну несерьёзно. Зачем опускаться до такого? Ты же его сам выгнал из «Спартака». Что, Карпину надо спокойно относиться к играм с красно-белыми?
По большому-то счёту Карпин с молодёжью своей идёт выше «Спартака». И не сказать, что это незаслуженно. Кто тут кого подкалывать должен?» – написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Матч 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом», состоявшийся вчера, 29 апреля, завершился вничью — 1:1.
В турнирной таблице «Ростов» располагается на второй строчке, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.
- 30 апреля 2023
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