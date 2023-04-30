Полузащитник «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид рассказал, что его удивило в России
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Нигерийский полузащитник «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид рассказал, что его удивило в России.
«Я постепенно осваиваюсь в «Краснодаре». Что мне нравится в России? Я об этом особо не думаю, сосредоточен на каждом матче. Но мне очень нравится Краснодар — это красивый город.
Что меня удивило в России? Вообще тут очень холодно. И ещё здесь много хороших людей», — передаёт слова Мозеса корреспондент «РБ Спорт».
Мозес перешёл в «Краснодар» в начале 2023 года. Предыдущим клубом футболиста был словацкий «Железиарне». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Мозес провёл шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также на счету полузащитника пять матчей в Фонбет Кубке России, где он забил один мяч.
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