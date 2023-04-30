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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: «шпоры» отыграли один мяч

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: «шпоры» отыграли один мяч
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В данные минуты проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2-й тайм
3 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Джонс – 3'   2:0 Диас – 5'   3:0 Салах – 15'   3:1 Кейн – 40'   3:2 Мин – 77'   3:3 Ришарлисон – 90+3'

За пять минут до конца первой половины встречи «Тоттенхэм» сумел отыграть один мяч усилиями Гарри Кейна. Мерсисайдцы впереди со счетом 3:1.

Ранее «Ливерпуль» забил два быстрых гола и повёл со счётом 2:0 уже к шестой минуте игры. Сперва отличился Кёртис Джонс с передачи Трента Александер-Арнольда, а через две минуты преимущество хозяев увеличил Луис Диас.

На 15-й минуте подопечные Клоппа и вовсе довели счёт до разгромного. С пенальти отличился Мохамед Салах.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на поле «Тоттенхэма» и завершился победой гостей со счётом 2:1. Голами в составе победителей дважды отметился египтянин Мохамед Салах. Оба мяча были забиты в первой половине матча. «Тоттенхэм» ответил голом Гарри Кейна на 70-й минуте.

Лондонская команда располагается на пятом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка за 33 матча. «Ливерпуль», в свою очередь, идёт на седьмом месте, заработав 53 очка после 32 встреч.

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