Валерий Кечинов: можно понять реакцию Карпина на судейство после матча со «Спартаком»

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» (1:1).

«Ростов» засудили в матче со «Спартаком»? Не знаю. Сейчас я не обращаю никакого внимания на судейство, потому что в работе судей очень много непонятного. Я уже не пытаюсь углубляться в эту тему. Все решения противоречат друг другу — один и тот же эпизод постоянно трактуется по-разному.

Возмущение Валерия Георгиевича можно понять. Мы же не можем замечать всех тонкостей, которые замечают тренер и его штаб. Лично я не увидел никаких спорных моментов, а Карпин их заметил и отреагировал. Это нормально, футбол — игра эмоциональная», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.