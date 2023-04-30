Валерий Кечинов: можно понять реакцию Карпина на судейство после матча со «Спартаком»
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Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов» (1:1).
«Ростов» засудили в матче со «Спартаком»? Не знаю. Сейчас я не обращаю никакого внимания на судейство, потому что в работе судей очень много непонятного. Я уже не пытаюсь углубляться в эту тему. Все решения противоречат друг другу — один и тот же эпизод постоянно трактуется по-разному.
Возмущение Валерия Георгиевича можно понять. Мы же не можем замечать всех тонкостей, которые замечают тренер и его штаб. Лично я не увидел никаких спорных моментов, а Карпин их заметил и отреагировал. Это нормально, футбол — игра эмоциональная», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
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