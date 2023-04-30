«Необъективности не увидел». Бояринцев — о судействе в матче «Спартак» — «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев дал оценку судейству в матче 25-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Матч «Спартак» — «Ростов» арбитр отсудил ровно. Конечно, в дополнительное время он назначил, можно сказать, ключевой штрафной, который привёл к двум угловым. Но какой-то необъективности я не увидел», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

На 80-й минуте матча со «Спартаком» хавбек «Ростова» Александр Селява вывел свою команду вперёд после удара из-за пределов штрафной площади. Однако на последних минутах матча форвард красно-белых Александр Соболев сравнял счёт.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.