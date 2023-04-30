«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: гости сократили разрыв в счёте до одного мяча

В данные минуты проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживат бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 77-й минуте матча усилиями Сон Хын Мина «Тоттенхэм» сумел отыграть ещё один мяч. Мерсисайдцы впереди со счетом 3:2.

Ранее «Ливерпуль» забил два быстрых гола и повёл со счётом 2:0 уже к шестой минуте игры. Сперва отличился Кёртис Джонс с передачи Трента Александер-Арнольда, а через две минуты преимущество хозяев увеличил Луис Диас.

На 15-й минуте подопечные Клоппа и вовсе довели счёт до разгромного. С пенальти отличился Мохамед Салах.

За пять минут до конца первой половины встречи «Тоттенхэм» сумел отыграть один мяч усилиями Гарри Кейна.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на поле «Тоттенхэма» и завершился победой гостей со счётом 2:1. Голами в составе победителей дважды отметился египтянин Мохамед Салах. Оба мяча были забиты в первой половине матча. «Тоттенхэм» ответил голом Гарри Кейна на 70-й минуте.

Лондонская команда располагается на пятом месте в таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка за 33 матча. «Ливерпуль», в свою очередь, идёт на седьмом месте, заработав 53 очка после 32 встреч.