«Локомотив» — «Химки»: Миранчук забил с пенальти на 27-й минуте
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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Химки
Химки
1:0 Миранчук – 27' 2:0 Дзюба – 52' 2:1 Руденко – 60'
На 27-й минуте полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук уверенно реализовал пенальти — 1:0. Он развёл мяч и голкипера «Химок» Антона Митрюшкина по разным углам.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Зенит» (61).
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