Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Торпедо»

Видеообзор матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Торпедо»
Комментарии

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимал московское «Торпедо» на стадионе «Фишт». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На седьмой минуте нападающий Жоаозиньо вывел «Сочи» вперёд. На 45-й минуте Кирилл Кравцов с передачи Жоаозиньо удвоил преимущество хозяев. На 74-й минуте вышедший на замену Кирилл Заика сделал счёт разгромным. На 79-й минуте полузащитник «Торпедо» Михаил Каймаков отквитал один гол.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка в 25 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. В активе команды 13 очков.

Материалы по теме
В «Сочи» прокомментировали информацию о планах Нобоа получить российское гражданство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023