Гвардиола – о победе над «Фулхэмом»: было важно обогнать «Арсенал» и выйти на первое место

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 34-го тура чемпионата Англии, в котором его команда была сильнее «Фулхэма» (2:1).

«Игра была напряжённой до самого конца, однако другого и не следовало ожидать. Мы проводим много матчей, но было понятно, что после победы над «Арсеналом» необходимо выигрывать такие встречи. Футболисты отлично проявили себя.

Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Нам было непросто, так как соперник хорошо оборонялся. В штрафной время от времени было очень тяжело. Марку Силва хорошо подготовил свою команду.

Было важно обогнать «Арсенал» и выйти на первое место. Однако им ещё предстоит сыграть во вторник. Для нас является важной игра в запасе с «Вест Хэмом». После неё мы сможем безоговорочно лидировать», – приводит слова Гвардиолы BBC.