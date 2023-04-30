Дзагоев: у Дзюбы никогда не было проблем с чувством юмора

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев рассказал об участии в YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###», которое ведут футбольный тренер Леонид Слуцкий и нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба.

«Когда Леонид Викторович позвонил, отказать я ему не смог. Сказали, что всё будет по-доброму. Не мне судить, но вроде как зашло. С ребятами в команде поугорали — я не против посмеяться над собой. У Дзюбы никогда не было проблем с чувством юмора. Он всегда любил поговорить, никогда не затыкался», – сказал Дзагоев в интервью Sport24.

Напомним, Дзагоев выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, проведя за армейцев в общей сложности 282 матча и забив 55 голов. Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.