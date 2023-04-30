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«ПСЖ» в меньшинстве уступил «Лорьяну» в матче 33-го тура Лиги 1

«ПСЖ» в меньшинстве уступил «Лорьяну» в матче 33-го тура Лиги 1
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Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Лорьян». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. «Лорьян» одержал победу со счётом 3:1.

На 15-й минуте полузащитник Энцо Ле Фе вывел гостей вперёд. Через пять минут защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими получил уже вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 29-й минуте хозяевам удалось отыграться училиями нападающего Килиана Мбаппе. Через 10 минут отличился защитник «Лорьяна» Дарлин Йонгва. Окончательный счёт на 88-й минуте сенегальский нападающий гостей Бамба Дьенг установил — 3:1.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2022/2023, набрав 75 очков после 33 матчей. «Лорьян» находится на 10-й строчке, заработав 48 очков.

Франция - Лига 1. 33-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 18:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Лорьян
Лорьян
0:1 Ле Фе – 15'   1:1 Мбаппе – 29'   1:2 Йонгва – 39'   1:3 Дьенг – 88'
Удаления: Хакими – 20' / нет
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